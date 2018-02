Uten vann i Eidsvåg

Et vannledningsbrudd i Ervikveien gjør at flere husstander i Eidsvåg mangler vann i morgentimene mandag, skriver BT. Kommunens vaktsentral opplyser at mannskaper er på vei for å utbedre feilen, og at det foreløpig er uklart hvor lang tid det går før vannet er tilbake.