Utbygger innrømmer taktabbe

Mandag morgen fikk Kristoffer Snekkevik i Fjell kommune sjokk da taket på tomannsboligen blåste vekk i uværet. I dagens BA innrømmer utbygger at taket var for dårlig vindforankret. – Det jeg har fått høre er at taket har vært spikret på lektene der det skulle vært brukt skruer, sier byggeleder Gjermund Gangsøy.