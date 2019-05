Ut mot bompengepartiet: – Setter helsen til barn, eldre og kronisk syke på spill

Bompengelistenes enorme fremgang har fått både nasjonale og lokale partitopper til å komme protestantene i møte. Få har turt å snakke Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) imot.

Men i forkant av fredagens klimastreik i skolene, der 10.000 elever marsjerer ut i gatene, tar Pål Hafstad Thorsen (Ap) bladet fra munnen.

– Jeg følte et behov for å uttrykke hvor genuint glad jeg er for over at datteren min kan leke ute, uten å være redd for at luften skal gjøre henne syk, sier Thorsen til NRK.

Han er nylig avgått skolebyråd i Bergen, og nå bystyrepolitiker og idrettslagsleder.

Thorsen kaller bompengedebatten «fullstendig avsporet», og viser til ungdommenes klimastreiker.

– De har ropt i flokk at nok er nok. Det er deres fremtid, sa Thorsen i torsdagens bystyremøte.

Han gikk hardt i rette med dem som setter bompengekutt øverst på dagsordenen.

– Jeg vil utfordre dem som stiller til valg og som ønsker å sette barn, eldre og kronisk syke sin helse på spill og som ikke har ett eneste reelt tiltak for å redusere lokal luftforurensning, sa Ap-politikeren fra talerstolen.

UT MOT BOMPENGEPARTIET: Pål Hafstad Thorsen (Ap), tidligere skolebyråd. Foto: Jon Bolstad / NRK

Dårlig luftkvalitet

Også MDG tar nå et oppgjør med bompengeprotestantene.

– Dette er ikke demokrati. Noen er ute og roper veldig høyt, mens undersøkelser for eksempel viser at flertallet i Oslo og Trondheim vil ha restriksjoner på bilene inn til byen, sier talsperson Une Bastholm.

Bergen har i årevis slitt med dårlig luftkvalitet. Thorsen fremhever Ap/V/KrF-byrådets innsats for å bedre den.

Hans fire år gamle datter har astma, og er blant innbyggere som kan få plager av å gå ut når nivået av svevestøv i luften er for høyt.

– Å ikke ta dette på alvor, er å vende ryggen til dem som trenger at bystyret setter helsen deres først, sa Thorsen, og la til at grunntanken i solidaritet og samhørighet er å «handle ut fra mer enn egeninteresse».

– BRYR OSS OM KLIMA: «Vi er opptatt av miljøet vi bor i – ren luft, jord og vann. Vi må redusere utslipp gjennom å stimulere til bruk av alternative energikilder, og støtte utvikling av miljøvennlige løsninger», står det i FNBs program for Bergen, der Trym Aafløy er listetopp. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

FNB: – Vil redusere utslipp

Ingen av FNBs syv hovedmål i programmet for Bergen handler om klima og miljø. Likevel har listetopp Trym Aafløy hevdet at de er minst like opptatte av dette som andre, og i programmet står det at de vil redusere utslipp.

– Mener du de som står på bompengelisten kjemper for en sak som ikke har betydning for folk?

– Folk velger hva de engasjerer seg i, det legger jeg meg ikke opp i. Men selv mener jeg de viktigste sakene i årets valgkamp er en trygg og god oppvekst for barna våre og en mer miljøvennlig by, sier Thorsen til NRK.