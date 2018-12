Unike undervannsbilder viser de enorme skadene på KNM «Helge Ingstad»

Videoene er filmet av Sjøforsvarets Minedykkerkommando i forbindelse med at de fjernet sjømålsmissiler fra KNM «Helge Ingstad» i forrige uke.

Som NRK tidligere har omtalt fikk kollisjonen mellom tankskipet «Sola TS» og KNM «Helge Ingstad» 8. november store konsekvenser. Tankskipet flerret opp 45 meter av fregatten i sammenstøtet og vannet fosset inn i lugarer og seksjoner av fregatten som skal være vanntette.

I videoene kan man for første gang se nærbilder av skadeomfanget på KNM «Helge Ingstad». I kollisjonen ble lager og lugarer akterut, akter generatorrom, aktre maskinrom, girrom og forre maskinrom truffet av ankeret på tankskipet. Alle rommene fikk vannfylling.

En av de vernepliktige om bord, Knut Sander Blakkestad, beskrev hendelsen slik til NRK få dager etter kollisjonen:

– Jeg trodde bare det var maskineriet eller bølger, og prøvde å sove. Men så hørte jeg folk rope i gangen at det var «flooding», som er det vi roper hvis vi ser at det er vanninntrengelse.

ENORME SKADER: Ankeret på tankskipet «Sola TS» flerret opp 45 meter av fregatten. I nye undervannsvideoer fra Sjøforsvaret kan man se rett inn i rommene der vannet fosset inn natten 8. november. Foto: Sjøforsvarets minedykkerkommando

– Spesielt å se fregatten under vann

I videoene kan man se rett inn i rommene som ble truffet. Gulvet har blitt flerret opp, skapdører ligger hulter til bulter og ventilasjonsvifter henger ned fra det som er igjen av taket.

– Det er veldig spesielt å se en av våre fregatter ligge under vann. Når vi ser hvordan skroget er revet opp kan en bare forestille seg hvordan det har vært for de om bord, sier sjef Minedykkerkommandoen, orlogskaptein Bengt Berdal.

Som NRK har fortalt tidligere er det et omfattende bergingsarbeid. Over 350 personer jobber daglig med bergingsaksjonen.

Se minedykkere fjerne missiler fra fregatten:

HENTER UT MISSIL: Slik jobbet minedykkerne med å fjerne missiler fra fregatten under vann. Du trenger javascript for å se video. HENTER UT MISSIL: Slik jobbet minedykkerne med å fjerne missiler fra fregatten under vann.

I en video kan man også se hvordan minedykkere fjerner sjømålsmissiler fra fregatten. Videoen viser at dykkerne fester lastestropper til en missil. Det er også festet en type ballong til missilet.

Fordi arbeidet er så utfordrende, er det ikke mulig å brukte fjernstyrte undervannsfartøy til oppdraget, forklarer Berdal.

Utfordrende for minedykkerne

Akkurat disse missilene ble fjernet for å minimere risikoen under hevingen, forklarer Sjøforsvaret. Alle andre våpen skal også ut av fregatten, men det blir gjort fortløpende vurderinger om hva som må hentes ut før selve hevingen.

FJERNET MISSILER: Søndag 2. desember var minedykkerne fra Sjøforsvarets Minedykkerkommando nede ved fregatten for å fjerne sjømålsmissiler fra fregatten. Foto: Sjøforsvarets minedykkerkommando

Orlogskaptein Berdal forteller at det er risiko forbundet med oppdraget.

– Arbeidet er utfordrende, og forutsetter at «Helge Ingstad» ligger stabilt, samt at været er godt. Det er også en generell fare forbundet med å dykke i miljø uten fri vei til overflaten. Dette er noe minedykkerne er trent for, og vi planlegger for at operasjonene skal kunne gjøres med så liten risiko som mulig.

Forsvaret har tidligere sagt at utfordrende værforhold har forsinket bergingsaksjonen. Det er nå forventet at fregatten vil bli hevet tidligst 25. desember.