Det er dagen derpå, på Slåtthaug-isen.

Søndag spurtet Håvard Holmefjord Lorentzen inn til VM-sølv i sprint i Calgary. Det var den første norske VM-medaljen i sprint på 20 år.

HELTEN: I dag snakker alle om klubbens ferske superstjerne, Håvard fra Fana IL og Bergen, nest best i verden. Foto: Sergei Belski / Reuters

– Det er kanskje starten på noe stort. Even Wetten, NRKs skøyteekspert

Unge lovende

– Han er jo en fyr som jeg ser veldig opp til, sier Oline Anspach Klippen.

Hun er en av mange tenåringer på Fana IL-treningen i dag.

– Håvard er veldig flink og gjør de rette tingene på banen. Han er jo et forbilde for de fleste, mener hun.

Det er her på den speilblanke kunstisbanen på Slåtthaug at Håvard Holmefjord Lorentzen har utviklet talentet sitt. Han har nærmest vokst opp i Fana IL.

De unge lovende har alt lært mye av 24-åringen.

– Når han kommer her på banen så er han liksom kompisen vår. Han kommer med tips til oss som er yngre. Han er en veldig fin fyr i tillegg til å være en stor skøyteløper, forteller Stian Gravdal.

UNGE LOVENDE: Stian Gravdal og Oline Anspach Klippen er to av mange unge i skøytegruppen i Fana IL. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Og nå står flere talenter i kø. Talenter som trener Cecilie Schjøtt Hannevig Eriksen har stor tro på.

– Nå har vi åtte stykker som skal være med i uoffisielt EM for aldersbestemte. Vi har også hatt noen med i juniorlandskamp og Junior-VM.

– Det er veldig stort

– Helt fantastisk og ubeskrivelig, sier sølvmedaljevinneren selv om VM-sølvet.

– Dette er veldig stort for Håvard. Veldig stort for Fana idrettslag, for hele Bergen og for Skøyte-Norge, sier leder i Fana IL, Bjørn Thømt.

Fana IL har mange gode tenåringer som skal gå i sporene til den ferske VM-helten. En av dem er altså Stian Gravdal:

– Håvard tok jo sølv. Så vi kan vel sende en fra Fana etter hvert som tar gull også!

– Det hadde vært gøy! sier Oline Anspach Klippen.