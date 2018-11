Ungdomssenter betalte narkogjeld

Bjørgvin ungdomssenter lånte i 2016 en ungdom tidlig i tenårene 500 kroner til å betale narkogjeld, skriver Dagbladet. Hendelsen ble ikke rapportert inn da Bufdir sentralt ba regionene om informasjon om slike episoder. Bufdir region vest forklarer lånet med at ungdommen var redd for eget liv og helse, og at det var vanskelig for de ansatte å gi ungdommen behandling før situasjonen var løst. Ledelsen ved ungdomssenteret opplyser at dette var en enkelthendelse.