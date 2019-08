Ungdomsgjeng avhørt

Ungdomsgjengen som ble etterlyst i forbindelse med dødsfallet til Ronny Nygård, har meldt seg. BT skriver at de er avhørt av politiet og har status som vitner. De er ikke mistenkt for noe, men var på samme nattbuss som avdøde og 27-åringen som er siktet for drapet.