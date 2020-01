Ung mann sikta for garasjebrann

Ein mann i slutten av tenåra er sikta for å stå bak dei to garasjebrannane på Stord tysdag. Det skriv Sunnhordland. Mannen skal ha blitt pågripen i ein bustad i nærleiken. Mannen sit no i varetekt i Haugesund der han vil bli avhøyrt.