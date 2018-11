Ung mann fremstilles for fengsling

En ung mann blir i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett. Han er siktet for flere straffbare forhold, blant annet tyveri av bil og oppbevaring av narkotika. Politiet mener det er stor fare for nye kriminelle handlinger. Derfor ønsker de han varetektsfengslet.