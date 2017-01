70 personer ble evakuert og to ble innlagt på Haukeland sykehus da det brøt ut brann på Torget i Bergen natt til 26. mai 2015.

I tiltalen heter det at kvinnen, som på tidspunktet skal ha vært beruset, satt en stekepanne med mat på komfyren og platen på fyll styrke.

«Deretter la hun seg og sovnet. Pannen tørrkokte, og/eller var tildekket av brennbart materiale, slik at det oppsto brann og røykutvikling, med den følge at flere personer lett kunne ha omkommet», står det i tiltalen.

Kvinnen risikerer å måtte dekke et erstatningskrav på 6,8 millioner kroner.

Erkjenner ikke skyld

Forsvarer Linda Ellefsen Eide sier at hennes klient ikke stiller seg uforstående til tiltalen, men at hun ikke erkjenner straffskyld.

– Hun er helt klar på at hun ikke har noe med oppstarten av brannen å gjøre, og erkjenner ikke straffskyld, sier Eide til NRK.

Kvinnen har forklart at hun kom hjem fra byen og gikk og la seg, og våknet opp på sykehus dagen etter.

– Hvis hun blir dømt og dette blir en realitet, vil det være totalt ødeleggende for min klient. Med et slikt erstatningskrav hengende over seg vil livet hennes være parkert, sier Eide.

SVÆRT BRANNUTSATT: Store brannmannskaper deltok i slukningsarbeidet av brannen i Vågsbunnen ved Torget i Bergen. Foto: NRK

Har slitt med hukommelsestap

Kvinnen forklarer seg i retten mandag.

– Jeg vet at jeg er den eneste som hadde høy promille, men det er på ingen måte grunn til å dømme meg. Jeg føler meg på mange måter som det største offeret i denne saken her, forklarte kvinnen ifølge BT.

Hun hadde promille på 3 da hun ankom Haukeland universitetssjukehus, og husket i begynnelsen av etterforskningen lite fra brannen, skriver avisen. Kvinnen er imidlertid sikker på at hun ikke laget mat før brannen brøt ut.

– Jeg har slitt veldig mye med hukommelsestap i tiden rundt brannen. Men hukommelsen har etter hvert kommet tilbake. Derfor jeg kan sitte her og si med sikkerhet at jeg ikke har gjort dette, forklarte kvinnen.