Ung bilist stakk fra politiet

En 17 år gammel gutt kan vente seg et oppgjør både med sin far og politiet etter at han tjuvlånte opphavets bil i natt. Politiet prøvde å stoppe bilen i Fana, men 17-åringen stakk av. Først på Bønes ble han stoppet. To andre ungdommer løp av gårde.