Undersøker samanheng i innbrot

Ein mann i 50-åra vart tatt på fersk gjerning då han braut seg inn i St. Markus Kirke i Bergen i natt. Politiet undersøker om mannen også kan mistenkast for innbrot i Urdihuset like ved, der alarmen gjekk to gonger i natt. Mannen blir avhøyrt i dag.