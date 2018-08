Undersøker om fleire sat i bilen

Det er uklart for politiet kor mange som var i bilen som var involvert i ein kollisjon på rv. 555. – Det blir opplyst at éin person skal stukke får bilen. Denne blei stansa i ein drosje eit stykke unna. Men der sat det to personar. Fleire snakkar dårleg norsk, så situasjonen er litt uoversiktleg, seier Frode Kolltveit ved operasjonssentralen. Føraren av bilen er frakta til legevakten.