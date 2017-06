Undersøker mulig forurensning

Brannvesenet undersøker et område ved Haukeland i Arna, etter at det er meldt om mulig forurensing i bakken. – Det er en nabo som har ringt til kommunens vaktsentral, som tok kontakt med oss. Vi er der og undersøker, men vet per nå ikke så mye mer, sier vaktkommandør Stig Tettler ved 110-sentralen.