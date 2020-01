Undersøker eventuelt kontraktsbrot

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg og digitaliseringsdirektør Kjetil Århus har så langt i høyringa greidd ut om sjølve innkjøpet og kontraktsinngåinga med Vigilo. Dei fleste spørsmåla har likevel handla om avvika og konsekvensane av dei. Eivind H. Hermansen (H) spurte om Bergen kommune har avdekt avtalebrot i kontrakten med Vigilo. – Me tar no ein gjennomgang av alle detaljar i kontrakten for å sjekka ut leveransen med tanke på det, svara Samuelsberg.