Ulykke på Sotrabrua

Det har vært et trafikkuhell på rv. 555 like før Sotrabrua på bysiden. Det dreier seg om en påkjørsel bakfra, og en person i bilen som ble truffet har nakkesmerter, men det skal ikke dreie seg om alvorlige skader. – Bilene er ute av veibanen, og vi har ikke fått meldinger om at det er trafikkproblemer, opplyser operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.