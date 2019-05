Uklart regelverk om husbåter: Bjarne og Bente fikk plutselig en ny enebolig utenfor døren

– Vi kom hjem fra jobb, og så plutselig at den lå der. Det kom ikke noe nabovarsel, sier Bente Færøvik.

Hun står i en hage i Eidsvåg i Bergen. Femten meter lenger borte ligger husbåten til Joannis Frogoudakis.

Den rektangelformede konstruksjonen med vinduer, lyst panel på ytterveggen og flat takterrasse ser ut som et flytende hus.

Men i Norsk skipsregister er husbåten registrert som småbåt, og ikke som hus. Dermed har Frogoudakis tilsynelatende lov til å legge til nærmest hvor han vil.

– Ifølge Bergen havn er dette en båt. Og det eneste jeg trenger er en avtale med personen som eier tomten.

UENIGHET OM DET ER BÅT ELLER HUS: Ifølge Bergen havn er det en båt, men ifølge Bergen kommune er det et hus. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Jaget bort av kommunen

Selv om Frogoudakis akkurat har lagt til på tomten hvor han har leid båtplass, ønsker naboene ham bort.

Det samme gjør Bergen kommune. De mener båten er et hus, som er ulovlig plassert. Og kommunen har allerede jaget hus- og båteieren bort tidligere.

– Jeg forstår godt at naboene reagerer. Dette kom veldig brått på, og det beklager jeg. Jeg hadde ikke noen annen plass å legge til, sier Frogoudakis.

NRK har fortalt om denne omstridde farkosten hans før.

Den pensjonerte psykologen har bodd med kone og barn i Store Lungegårdsvann i Bergen sentrum i fire år, men etter en lang kamp mot Bergen kommune måtte han flytte derfra i forrige uke.

Avdelingsleder Ulf Sæterdal i plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har konkludert at båten er et hus, som både er ulovlig plassert og ulovlig å bruke som bolig.

– Selve tiltaket og plasseringen er ikke godkjent. Og det har vært til klagebehandling hos fylkesmannen, sier Sæterdal.

– Hvorfor må han ha en godkjenning når dette er en båt?

– Vår vurdering er at det er en konstruksjon som fremstår som en leilighet, som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, sier han.

JAGET BORT AV KOMMUNEN: Joannis Frogoudakis måtte flytte husbåten fra Store Lungegårdsvann etter en fire år lang kamp mot Bergen kommune. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Mener kommunen feiltolker loven

Det er strid om lovverket, og norske kommuner har ulik praksis på om det kreves byggetillatelse for å bo permanent ved kai.

Tor Øystein Enge hos firmaet Stiegler WKS er advokat for husbåteier Frogoudakis, og to andre som også er i strid med kommunen.

– Loven er anvendt feil. Dette er mer en båt enn et hus, selv om det ser ut som et hus, sier han.

– Men kommunen mener spørsmålet er om det fremstår som at husbåten er planlagt for permanent plassering og beboelse.

– Den grensen er vanskelig. Det har ikke vært denne båteierens hensikt å bli liggende permanent.

Advokaten hevder også at Bergen kommunen har en mer restriktiv tolkning av loven enn hva mange andre kommuner har.

– Det betyr at en borger i Bergen kommune kan bli utsatt for forskjellsbehandling, sammenlignet med en borger i en annen kommune. Selv om plan- og bygningsloven gjelder i hele Norge, sier Enge.

HÅPER PÅ EN AVKLARING: Selv håper Joannis Frogoudakis på å få en avklaring på om hjemmet hans er en båt eller et hus. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Les også: Kan være ulovlig om kommunen kaster bort husbåt

– Dette sklir under radaren

Kommunen sier at de ikke kommer til å gå til utkastelse eller tvangsflytting før Fylkesmannen har vurdert saken.

Selv håper Joannis Frogoudakis på å få en avklaring.

– Det er en båt, men kommunen påstår det er et hus. Det skal bli avklart, og jeg kommer til å følge loven.

Naboene er klare på at det er et hus, og at det må bort.

– Det er ingen båt. Han er en fare for seg selv og andre på sjøen. Folk skal ikke kunne ta seg til rette i strandsonen, sier Bjarne Jacobsen.