Ukjend mann forsøkte å kome seg inn

Politiet ber folk vere på vakt, etter at to husstandar i Vestre Drotningsvik i Bergen har fått besøk av ein person som seier han vil inn og sjekke straumen. BKK har ingen mannskap ute i området no, og politiet oppmodar folk til å vere varsame og ikkje sleppe inn kven som helst. Vedkommande skal ikkje ha oppført seg truande.