UiB tar opp kampen mot hackerne

Universitetet i Bergen (UiB) ansetter to verdensledende kryptologer og styrker dermed Norges forsvar mot cyberangrep. Andrey Bogdanov og Vincent Reijmen blir begge tilknyttet et forskningssenter ved universitetet. UiB får med dette et av de største forskningsmiljøene innen kryptografi i Nord-Europa.