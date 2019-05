Uenige om passasjerer skal betale

Fylkesrådmannen ønsker ikke å gå inn for passasjerbetaling på fylkesferjer med autopass. I dag får alle gående, syklende og passasjerer i kjøretøy reise gratis. Høyre mener dette fører til at kostnadene for pendlere og næringsliv blir for stor. De ønsker derfor å gå inn for betaling for passasjerer: Saken skal opp i fylkestinget i juni