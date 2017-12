Ueinige om eigedomskatt

Høgre går i sitt budsjettforslag inn for å redusera eigedomskatten i Bergen med 20 prosent. – Kommunen har hatt fleire milliardar i overskot, og skatten skulle vera mellombels, sa Hilde Onarheim (H) i budsjettdebatten. Rune Bakervik (Ap) meiner forslaget kjem for tidleg og viser til at fylkesmannen har påpeikt at kommunen sitt driftsresultat hadde vore negativt utan inntektene.