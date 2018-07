UD ber Israel forklare bording av norsk båt

18 av aktivistene sitter fortsatt fengslet etter at båten ble bordet av israelske soldater. To av dem har startet sultestreik, opplyser organisasjonen Ship to Gaza Norway i en pressemelding tirsdag.

Samtidig er to Al Jazeera-journalister løslatt, ifølge organisasjonen. Fra før er det kjent at to israelske borgere er løslatt.

Blant de norske aktivistene er bystyremedlem Mikkel Grüner (SV) fra Bergen og nestleder Gerd von der Lippe i Ship to Gaza Norway.

ISRAELSK PATRULJEBÅT: Vildet er tatt samme dag som Kårstein ble oppbragt. Foto: Ariel Schalit / AP

Stanset i internasjonalt farvann

Søndag ble Kårstein, som seiler under navnet Al Awda («Tilbakekomsten»), stanset av den israelske marinen i internasjonalt farvann 53 nautiske mil fra Gazastripen. Kårstein hadde medisinsk utstyr og aktivister fra en rekke land om bord.

Toktet føyer seg inn i en rekke forsøk siden 2010 på å bryte den israelske blokaden av den lille palestinske enklaven lengst øst i Middelhavet.

Bes klargjøre hendelsesforløpet

BER ISRAELSKE MYNDIGHETER OM EN FORKLARING:Frode Overland Andersen er kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet. Foto: Pressefoto / UD

De pågrepne aktivistene ble brakt til Givon-fengselet i Ramla.

– Utenrikstjenesten ved ambassaden i Tel Aviv har besøkt de fengslede norske borgerne og yter konsulær bistand i tråd med rammer gitt av Stortinget, opplyser kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet til NTB.

– Ambassaden i Tel Aviv har kontakt med israelske myndigheter i tilknytning til saken. Vi har bedt israelske myndigheter klargjøre hendelsesforløpet og på hvilket grunnlag de mener seg berettiget til å gripe inn overfor fartøyet, fortsetter kommunikasjonssjefen.

Den israelske ambassaden i Norge har omtalt båten og aktivistenes handlinger som en «politisk provokasjon».