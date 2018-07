UD bekrefter at fem nordmenn er fengslet i Israel

Torstein Dahle er leder for Ship to Gaza Norway, organisasjonen som står bak seilasen. Han bekrefter overfor NRK at de 22, fem av dem norske, nå er fengslet. Verken israelske myndigheter eller Utenriksdepartementet har imidlertid så langt bekreftet dette.

– Vi vet at de er brakt til et fengsel i Ramia i Israel og antageligvis forhøres der. Det er all informasjon vi har på det nåværende tidspunkt.

Israelske myndigheter har sagt at alt gikk rolig for seg da båten ble oppbrakt. Torstein Dahle håper også det, men føler seg ikke sikker.

– Dette er noe de alltid sier i slike saker, også selv om det ikke er tilfelle. Derfor frykter vi at det kan ha vært voldsutøvelse fra den israelske marinens side.

Ingen direkte kontakt

Ship to Gaza Norway har ikke vært i direkte kontakt med noen av besetningsmedlemmene etter at båten ble oppbrakt.

– Det har vi ikke. De skal imidlertid ha blitt kontaktet av representanter fra den norske ambassaden i Tel Aviv. Advokater skal også ha vært i kontakt med de 22 som var om bord.

Dahle regner med å få mer informasjon i løpet av dagen i dag eller morgendagen.

Reiste fra Bergen i mai

Båten, som nå er beslaglagt av israelske myndigheter, er en tidligere norsk fiskebåt, ved navn Kårstein. Den er bygget om, og forlot Bergen med kurs for Gaza i mai. Målet med turen var å fokusere på Israels stengning og blokade av Det palestinske området. Båten skulle gis som gave til palestinske fiskere.

Israel har også tidligere stoppet utenlandske skip, som har forsøkt å ta seg inn til Gaza. Sommeren 2010 ble ni personer drept av israelske soldater da skipet «Mavi Marmara» forsøkte å bryte blokaden.

Ber UD gripe inn

Ship to Gaza Norway er fornøyd med hjelpen de har fått fra utenriksdepartementet etter at en rekke norske borgere nå er fengslet i Israel. Organisasjonen mener imidlertid UD også bør protestere overfor israelske myndigheter for arrestasjonen av et norsk skip i internasjonalt farvann.

– Dette burde tilsi kraftige reaksjoner fra den norske regjeringens side, mener Torstein Dahle.

– Norge er en sjøfartsnasjon, og dette har absolutt prinsipielle sider norske myndigheter bør engasjere seg i.

Dahle tror ikke aktivistene vil bli sittende lenge i fengsel.

– Vanligvis blir de som er arrestert etter slike hendelser raskt løslatt. Årsaken er at Israel ønsker så lite publisitet om disse sakene som mulig, sier Torstein Dahle.

I ferd med å innhente informasjon

Utenrikstjenesten arbeider med å innhente informasjon om det som har skjedd.

– Vi har bedt israelske myndigheter klargjøre hva som har skjedd og på hvilket grunnlag de mener seg berettiget til å eventuelt gripe inn overfor dette fartøyet, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet.

– En provokasjon

Den israelske ambassaden i Oslo bekrefter at båten er oppbrakt og mannskapet arrestert. Kommunikasjonssjef Beate Mikkelsen sier Israel ikke brøt internasjonale regler da båten ble stoppet.

– Hensikten med denne reisen har hele tiden vært å provosere Israel.

– Turen har ikke hatt noen humanitær side. I så tilfelle kunne båten ha lagt til land i havnebyen Ashdod slik at varene kunne blitt transportert til Gaza derfra, sier Mikkelsen.