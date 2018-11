Ubåten skal dekkast til

Det blei ingen endringar i statsbudsjettet for Fedje-ubåten. – Dette er svært skuffande av KrF, seier Kjersti Toppe (Sp). Ho viser til at det er eit reelt fleirtal i Stortinget for å ta ubåten ut av statsbudsjettet og gjere spørsmålet om heving eller tildekking til ei eiga sak.