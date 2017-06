Uavgjort mellom Åsane og Arendal

Arendal leda 2-1, men Åsane kom tilbake mot slutten og sørga for 2–2 i 1. divisjonskampen søndag kveld. Senai Hagos og Geir André Herrem stod for Åsane sine mål. Åsane har no 14 poeng på tolv kampar, medan Arendal har plukka ni poeng.