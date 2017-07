Tyveri-raid av elbil-kabler

Minst seks elbil-eiere ble i helgen frastjålet ladekabelen, mens bilen stod i parkeringshuset på Flesland. Avinor går nå gjennom videoopptak, melder BT. – Det er tydeligvis et marked for det, et eller annet sted, sier Arne Voll i Gjensidige.