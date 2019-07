Tyske nettforum tipser bobilturister om å parkere på Ikea

Tyske bobilturister er strålende fornøyd med parkeringsplassen utenfor Ikea, men mener informasjonen til bobilturister i Bergen er for dårlig.

– Vi så ikke et eneste skilt om bobilparkering da vi kom til byen, forteller Karen Ihlemann.

Bobilferie blir stadig mer populært, men Bergen kommune tilbyr kun 28 tilrettelagte bobilplasser. Ihlemann og familien visste ikke om dette tilbudet.

DÅRLIG TILRETTELAGT: – Vi savner informasjon om tilbud for oss bobilturister, sier Karen Ihlemann. Foto: DAG HARALD KVAMMEN ANDERSEN / NRK

– Ser utfordringen

– Vi ser jo at det er en utfordring for bobilturistene i Bergen sentrum, og vi ønsker jo å vise frem den fine byen vår. Derfor tenkte vi at de kan få lov til å stå på vår parkeringsplass når varehuset er stengt, forteller Varehussjef for Ikea Åsane, Solrun Hitland.

HELT GREIT: – Vi ønsker å vise frem den fine byen vår, sier varesjef for Ikea, Solrun Hitland. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Ryktene har spredt seg fort, og bobilturistene står gratis på parkeringsplassen utenfor Ikea, enn så lenge.

– Når regnet kommer og vi trenger alle plassene kan det være at vi banker på og sier at vi blir glad om de finner et annet sted å stå, smiler hun.

POPULÆRT: Ryktene har spredt seg fort om den gratis campingmuligheten utenfor varehuset. Foto: Mette Anthun / NRK

– Fylles fort opp

Bergen kommune har to bobilparkeringer ved Bergenshallen, fem kilometer fra sentrum.

På kommunen sine nettsteder er det informasjon om tilbudet på både norsk, engelsk og tysk, viser fungerende byrådsleder Beate Husa (KrF) til. Disse plassene fylles raskt opp om sommeren.

– Hvis trenden med bobil ser ut til å være økende, bør vi kanskje se på om Bergen kommune skal tilrettelegge bedre for bobilturistene, sier hun.

TO PARKERINGER: – Vi har informasjon om de to tilrettelagte parkeringene i Bergen på både norsk, engelsk og tysk, sier fungerende byrådsleder Beate Husa (KrF). Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Er velkommen

Reiselivsdirektør Anders Nyland vil gjerne ha bobilturister til Bergen. Han viser til at det finnes åtte campingplasser rundt Bergen.

VELKOMMEN: Reiselivsdirektør Anders Nyland anbefaler bobilturistene å bruke campingplassene utenfor Bergen sentrum. Foto: Mette Anthun / NRK

Han anbefaler turistene å bruke parkeringsplassene som tilbyr det bobilturistene trenger.

– Parkeringsplassen til Ikea er ikke en tilrettelagt bobilplass, og da blir sikkert opplevelsen deretter, sier han.