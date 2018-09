Tydelege råd som peikar feil veg, meiner fylkestoppar i KrF

Det har vore knytt stor spenning til talen Knut Arild Hareide skulle halda for landsstyret i Kristeleg Folkeparti i dag. Førre veke gav han ut boka «Det som betyr noko», som mange tolka som eit førevarsel på dagens råd.

Hareide i ny bok før sidevalget: – KrF og Ap blir mer og mer like

I dag avslørte han kva han meiner betyr noko for partiet, og rådde dei til å vurdera eit samarbeid med Senterpartiet og Arbeidarpartiet.

Tydeleg, men feil

– Knut Arild var veldig tydeleg i dag. Og det var godt å høyra, seier Beate Husa. Ho er gruppeleiar for Kristeleg Folkeparti si gruppe på fylkestinget i Hordaland, og er kjend for å høyra til den konservative sida i partiet.

Kampen mellom disse to kvinnene kan vise hvilken vei KrF går

– Eg skal ikkje leggja skjul på at eg er skuffa, seier ho.

VIL I REGJERING MED HØGRE OG FRP: Beate Husa er glad for at Hareide var tydeleg i dag, sjølv om ho er usamd i konklusjonen. Foto: NRK

For Husa vil helst at partiet skal gå inn i den sitjande regjeringa.

– Hareide opplever at han har vore ein bremsekloss for politikken til regjeringa, og trur at me ville ha halde fram i den rolla i regjering. Med KrF i regjering vil Frp få mindre innverknad. Me er to sentrumsparti og eit solid Høgre, så eg er usamd med han i den analysen, seier ho.

KrF lekker i vest – fylkestopp melder seg ut

Hareide beklager utmeldingene fra KrF

Overraska

På Sørlandet kom rådet frå partileiaren som ei overrasking.

– Eg synest at det var overraskande at Knut Arild var så tydeleg på at me bør velja arbeidarpartiet. For i det ligg det også at me må vurdera SV og også Raudt. Det vil verta vanskeleg for mange veljarar på Sørlandet, seier Jørgen Kristiansen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kristiansen viser til ei undersøking Fedrelandsvennen gjorde for nokre år sidan, der det kom fram at to av tre KrF-veljarar meinte at partiet burde gå mot Høgre.

– Eg trur det i liten grad vert forstått dersom me skulle velja å kasta Erna Solberg som statsminister, seier varaordføraren i Kristiansand. Beate Husa, gruppeleiar for KrF på fylkestinget i Hordaland

Grunnfjell på Sør- og Vestlandet

Kristeleg folkeparti har alltid stått sterkt langs kysten av Sør-Noreg. Partiet vart skipa som eit reint hordalandsparti i 1933. Årsaka var at kristenfolket var misnøgde med Venstre og skipa sitt eige parti. Seinare har partiet stått sterkast på Sør- og Vestlandet.

– Her er det Erna som gjeld

Heller ikkje i Møre og Romsdal vert råda helsa velkomne.

– Nordvestlandet har heile tida vore eit borgarleg område, og eg er overtydd om at dette vert motteke med skuffelse, seier Knut Støbakk gruppeleiar i fylkestinget.

ERNA ER STJERNA: Tidlegare Giske-ordførar Knut Støbakk trur partifellane i Møre og Romsdal er skuffa over rådet frå Hareide i dag. Foto: Trond Vestre / NRK

Støbakk var ordførar i Giske kommune frå 2003 til 2015. I 2007 var Giske den kommunen i landet der KrF hadde størst oppslutnad.



Støbakk trur KrF vil tapa oppslutning på Vestlandet om dei går i kompaniskap med venstresida.

– Det er jo ho Erna som gjeld, seier Støbakk.

Mot eit historisk lineskifte?

– Eit samarbeid med Arbeidarpartiet vil bety eit historisk lineskifte, skriv Hans Fredrik Grøvan til NRK.

Grøvan sit på Stortinget for Vest-Agder KrF, og er kritisk til partileiaren.

– KrF er eit kristendemokratisk sentrumsparti som høyrer heime på ikkje-sosialistisk side, skriv han, og legg til at dei har oppnådd mange og viktige sigrar i samarbeidet med dagens regjering.

Han meiner òg at rådet frå Hareide overser viktige skiljeliner mellom Ap og KrF på sentrale område som gjeld kva plass det kristne menneskesynets skal ha i politikken.

Han meiner også at partileiaren overser at ei Ap-, KrF- og Sp-regjering er avhengig av SV for å få fleirtal.

– Eit dristig val

Hans Olav Syversen var parlamentarisk leiar for KrF i førre stortingsperiode. Han òg føretrekkjer ei løysning på ikkje-sosialistisk side.

– Eg er samd med partileiaren i at dette er eit dristig val. Spørsmålet er om det er for dristig. Eg må seia at eg er usikker på korleis dette vert motteke i veljargruppene våre, seier han.

Han meiner at KrF vil få best gjennomslag for politikken dersom dei samarbeider med Solberg-regjeringa.



Han har ikkje teke stilling til om eit slikt ikkje-sosialistisk samarbeid skal skje gjennom ein samarbeidsavtale eller gjennom regjeringsdeltaking.

– Men eg merkar meg at Hareide opplever at dagens situasjon som fristilt i Stortinget ikkje er tilfredsstillande.

No treng me ein god prosess

– Eg synest det var ein god tale, seier Dag Inge Ulstein, som også er finansbyråd i Bergen.

Han meiner at det viktigaste no er å få ein god prosess i partiet som sikrar gjennomslag for KrF sin politikk.

TRENG GODE PROSESSAR: Finansbyråd i Bergen Dag Inge Ulstein håpar sentrum på ny kan verta ei politisk kraft i norsk politikk. Foto: Siri Løken / NRK

– Hareide peikar tydeleg på at sentrum no kan oppstå på ny som drivande kraft i norsk politikk. Det er eit ynske eg deler, seier han.