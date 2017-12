Tviler på nedbørsrekord

Meteorologane tviler på at det blir ny regnrekord i Bergen i år. Siste døgn er det registrert 18 millimeter nedbør, og det manglar dermed 20,4 millimeter nedbør for å slå rekorden frå 2015, og det er meldt tørrare vær dei neste dagane. – Det ser ut til at det kommer til å mangle rundt 10 millimeter, sier statsmeteorolog, Gunnar Livik.