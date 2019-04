Tvangsriver leilegheitar

Fleire leilegheitar i Svartediksvegen skal rivast på tvang, melder BT. Kommunen meiner bygget er for høgt, og konflikten med utbyggar Ole Rakner har pågått i 15 år. Han tapte saka i rettsapparatet, og no grip kommunen inn for å få fortgang i rivinga.