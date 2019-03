Følg flyttinga av «Viking Sky» direkte

Ca. klokka 06.20 starta «Viking Sky» og ankerhandteringsfartøyet «Normand Ranger» reisa til Kristiansund. Det er venta at skipet er framme i føremiddag. Reiarlaget har tidlegare uttalt at dei har eit håp om at skipet kan vere i drift igjen i april.