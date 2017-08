DEBATT FRA BERGEN: Partilederne Knut Arild Hareide og Erna Solberg er blant deltakerne under tirsdagens NRK-sendte Valgfest fra Bergen. E16 og Bergensbanen, som har første byggetrinn her fra Arna stasjon til Stanghelle, blir garantert et hett tema.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix