TV-AKSJONEN: Hordaland på 12. plass

Hele 239 millioner kroner ble samlet inn under årets TV-aksjon «Mindre alene sammen». Av landets 18 fylker kom Hordaland på 12. plass. I gjennomsnitt gav hver hordalending kr 44,50, og det er litt under landsgjennomsnittet. Eidfjord er best i fylket med 157 kroner pr innbygger, mens Fjell ligger på bunn med 36 kroner. Her kan du sjekke hvordan det gikk i din kommune.