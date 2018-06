TV 2 hentar inn ekstern hjelp

TV 2 har hyrt inn selskapet EY for å granska korleis ein medarbeidar kunne underslå verdiar for 15 mill. kroner. Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand seier til BT at dei vil unngå å kikka seg sjølve i korta. – Me vil vita korleis dette kunne skje.