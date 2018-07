TV 2-ansatt er avskjediget

TV 2-medarbeideren som er siktet for grovt underslag mot arbeidsgiveren er nå avskjediget fra jobben. Det melder Bergens Tidende. Mannen ble først suspendert, men har nå fått avskjed, bekrefter TV 2. Mannens forsvarer sier klienten erkjenner straffskyld for det han er siktet for.