Tusenvis deltok på Storapride

Minst 2000 personar gjekk laurdag i Storapride på Stord, ifølge avisa Sunnhordland. – Flott å sjå at så mange kjem for å kjempa for mangfald, openheit og fellesskapet, sa ordførar Gaute Epland i forkant av paraden. Arrangementet har skapt debatt den siste veka, etter at pastor Jens Thoresen i Kristkyrkja på Stord skreiv eit innlegg om at pridefestivalen var å «hytte knyttnevane» mot Gud.