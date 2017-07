Tusenvis av hotellrom står tomme før sykkel-VM

Når sykkel-VM går av stabelen i Bergen 16. september, håper arrangøren på folkefest. 500.000 tilskuere er ventet.

Nå viser det seg at tusenvis av hotellrom står tomme i perioden.

NRK har snakket med 19 hoteller i Bergen. Elleve sier de har mye ledig, to at de nesten er fullbooket, og seks at de er fullbooket. Blant de seks hotellene er ett utøverhotell og tre hoteller hvor arrangørene har reservert alle rommene.

Sykkel-VM har nemlig reservert 4000 rom hver dag i de ni dagene arrangementet pågår i Bergen i september. Disse var tenkt reservert til blant annet sykkellag, presse og sikkerhetsfolk.

Men svært langt fra alle de 4000 rommene er belagt.

Kjetil Smørås, direktør for hotellkjeden De Bergenske, som har fem store hoteller i Bergen, er bekymret.

– Noen hoteller har begynt å bli urolige for den økonomiske situasjonen. Hotellene er avhengig av å få gode økonomiske resultatet i september, fordi hotellmarkedet i Bergen er krevende om vinteren, sier Smørås.

BEKYMRET: Direktør Kjetil Smørås i hotellkjeden De Bergenske er bekymret for om de får solgt hotellrommene sine. Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Restaurantnæringen: – Ser ingen VM-effekt

Han tror arrangørene bak sykkel-VM har hatt for store forhåpninger til publikumstilstrømmingen.

Hotellrom som arrangøren ikke fikk delt ut, skulle bli frigitt til åpent marked fra 1. august. Nå håper Smørås at hotellrommene vil bli frigitt fra reserveringen tidligere enn planlagt.

– Jo tidligere de kan frigjøre rommene, jo bedre vil det være, sier hotelldirektøren.

Heller ikke restaurantbransjen i Bergen merker økt pågang fra kunder i forkant av sykkel-VM så langt. NRK har snakket med fem av de mest anerkjente restaurantene i Bergen. Ingen av dem har økt antallet reserveringer i VM-perioden.

– Vi lurer litt på om og når de kommer. Men så hører vi at det også er slik andre steder. Da vet vi i hvert fall at det ikke bare er hos oss, sier Anette Stordal, salgs- og bookingansvarlig for restauranten Colonialen.

BRYGGEN: Sykkelløypen vil blant annet gå over Bryggen i Bergen. Her fra NM i 2012. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Arrangør: – Forberedt på noe ledig kapasitet

Arrangementssjef for Bergen 2017, Helge Stormoen, sier de var forberedt på at det ville være noe ledig kapasitet på hotellene de har reservert rom på.

– Vi er en utpost i Europa, og vi var forberedt på at de fleste nok ikke vil være ni dager i Bergen, sier Stormoen.

Men han vil ikke være med på at publikum svikter sykkel-VM i Bergen.

– Tour de France er nettopp avsluttet, med gode norske resultater. Vi håper at det vil gi en positiv effekt for Bergen, og at publikum får øynene opp for det som skjer her i september. Det vil kanskje være forløsende for hotellreservasjoner og restaurantbesøk.

Stormoen sier at han vil diskutere med hotellene om de skal slippe deres reserverte hotellrom ut på åpent marked tidligere enn planlagt.