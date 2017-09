Tusen tomme felt i vaktplanen

– Då vil vi setje i gang ei større nedstenging av løypa med sperregjerde og sperretape. I tillegg til andre verkemiddel vi har, forklarar vaktsjef, Bjarte Hetlevik, i sykkel-VM.

Elleve dagar før VM opnar i Bergen står arrangøren framleis med ein vaktplan full av hol. For å fylle dei tusen vaktene som manglar, meiner Hetlevik det skal halde med 250 personar.

– Dei som har meldt seg til no tek i snitt fire vakter kvar. Så vi treng om lag 250 personar til viss det snittet held seg, forklarer han.

Håpar på skuleelevar

Trass i vaktmangelen er ikkje arrangøren uroa.

– Nei, eg er ikkje det. Det kan godt henda vi ikkje kjem hundre prosent opp i ønska bemanning, men då stengjer vi løypa på andre måtar, forklarer Hetlevik.

Vaktsjefen har stor tru på at dei skal klare å skaffe det talet på frivillige dei har lova politiet og kommunen.

– Ja, vi har kontroll. Det kjem inn mange frivillige dag for dag no, seier han. Ikkje minst er det elevar ved dei vidaregåande skulane som let seg lokka av opplevinga av å vera med på det største idrettsarrangementet i Bergen nokosinne.

Har lova politiet fulle lister

Politiet i Bergen vil ikkje kommentere dei tusen tomme rutene i vaktplanen for VM. Morten Ørn, som er leiar for fellesoperativ eining ved Vest Politidistrikt, seier dei stolar på at arrangøren klarer å skaffe det talet på hjelparar dei treng.

– Så lenge vi har fått forsikringar om at desse vil vera på plass, så er det det vi held oss til. Men eg vil nytte høvet til å oppfordre folk o må melda seg som frivillig. Løypevakt blir ein viktig funksjon, seier Ørn.