Tina Hetland var i starten av tenårene da problemene med overspising begynte.

Overspisingen varte til hun var i starten av tjueårene. Da hadde hun rukket å bli sykelig overvektig. På sitt tyngste veide hun 130 kilo.

– Det første jeg tenkte på da jeg våknet var mat. Hele livet mitt handlet om mat, sier 28-åringen.

Flere «overspisere» tar kontakt

I 2018 besvarte den landsdekkende rådgivningstjenesten Ros, Rådgivning om spiseforstyrrelser, 7000 henvendelser fra mennesker med et anstrengt forhold til kropp og mat.

Hver tredje henvendelse, totalt 2170, handlet om overspising.

Året før hadde de 6600 henvendelser, og hver femte, totalt 1250, gjaldt overspising.

At 920 flere «overspisere» søkte hjelp var en økning på 73 prosent på bare ett år.

– Hva som er årsaken til den store økningen vet vi ikke, sier Cathrine Nitter, prosjektleder i Ros.

Hun mener det kan skyldes en kombinasjon av økt mediefokus, flere kurs om problematikken, og at overspising har blitt en egen lidelse i diagnosemanualen for spiseforstyrrelser.

– Jeg tror også at mørketallene er store. Med økende fedme i et samfunn som knytter ekstremt stor verdi til kropp, kan trigge overspisingslidelser, sier Nitter.

1000 FLERE PÅ ETT ÅR: – Mørketallene er store, men nesten 50 prosent flere tok i fjor kontakt om overspising, sier prosjektleder Cahtrine Nitter i Rådgivning om spiseforstyrrelser. Foto: Mats Arnesen / NRK

Startet dagen med å tenke på mat

Hetland startet dagene med å tenke gjennom hva hun skulle spise. Det ble mye usunn mat. Is, sjokolade, og chips var favorittene.

– En vanlig dag begynte med at jeg tenkte på mat. I tillegg til å tenke på hva jeg skulle spise, planla jeg hvordan jeg skulle slippe unna sosiale aktiviteter med venner og familie. Jeg tenkte gjennom hvordan jeg kunne spise mest mulig på egen hånd, sier Hetland.

Et enkelt internettsøk på «hvorfor spiser jeg så ekstremt mye» ble til slutt vendepunktet. Etter hvert erkjente 28-åringen at hun hadde et problem.

– Jeg fant veldig mange gode blogger og artikler som jeg ikke hadde vært borti før, som forklarte hva jeg led av.

FRISK NÅ: Tina Hetland sier hun ikke lenger ser på seg selv som syk. 28-åringen tror økt åpenhet har ført til at flere oppsøker hjelp mot overspising. Foto: Privat

Spiser i «transe»

Ifølge Ros oppfyller nærmere 40 prosent av mennesker med overvekt og fedme kriteriene for overspisingslidelse. De siste ukene har behandling av overvekt og fedme vært heftig debattert i norske medier, blant annet etter at Debatten på NRK diskuterte «slankemyten».

– Mange som overspiser forklarer at de nærmest går inn i en slags transetilstand hvor man nesten ikke kjenner seg igjen. Så blir det ofte etterfulgt av stor skyld og skamfølelse, sier Nitter.

Hetland begynte å jobbe med de vonde tankene som førte til overspisingen og fikk til slutt kontroll over matinntaket.

I dag ser hun ikke på seg selv som syk, selv om hun noen ganger opplever tilbakefall.

Hun tror økt åpenhet har ført til at flere har oppsøkt hjelp.

– Jeg tror ikke flere i dag sliter med overspising, men at flere har blitt mer opplyste om problematikken. Flere har skjønt at de har et problem, og ikke bare er veldig glade i søtsaker. Da tør de også å stå mer frem med det.