Alarmen for overturisme går flere steder i Norge. Cruiseturistene seiler inn i stadig økende omfang og naturattraksjoner opplever en pågang de mener er skadelig.

Et av stedene som opplever stor pågang, er Bryggen i Bergen. På 12 år har antall besøkende økt fra 800.000 til 1,7 millioner i 2017, ifølge Stiftelsen Bryggen. På sommerens mest hektiske dager har stiftelsen målt opp mot 40.000 besøkende og de tar nå til orde for at smertegrensen er nådd.

– Det er helt vanlig at Unesco-opplevelser tar betalt for inngang. Vi er nødt til å tenke annerledes rundt våre turistattraksjoner og profesjonalisere måten vi tilbyr landet vårt på, sier administrerende direktør i reiselivsselskapet Fjord Norge, Kristian Jørgensen.

SPED START: Administrerende direktør i Fjord Norge, Kristian Jørgensen, mener Norge er et lite reiselivsland i sin spede oppstart. Foto: TOM HANSEN / FOTOGRAF TOM HANSEN AS

Bør bygge infrastruktur

Jørgensen mener Norge er langt unna å ha overturisme og viser blant annet til Hellas, der flere populære turistmål opplever en enorm pågang.

Men han mener at det på sikt kan være helt riktig å ta betalt for inngang på Bryggen og andre populære norske reisemål.

– Vi har visse populære reisemål som i noen deler av sommersesongen er under press. Her bør det helt klart bli gjort tiltak. Norge er fortsatt et lite reiselivsland i sin spede begynnelse. Jeg mener vi bør jobbe med å bygge opp infrastrukturen rundt populære reisemål og så betale for det ved hjelp av inngangspenger, sier Jørgensen.

Skyggesidene ved masseturisme

Bryggen var en av Norges første steder som ble innviet på Unescos verdensarvliste på slutten av 1970-tallet.

Direktør for Stiftelsen Bryggen, Bernt-Håvard Øyen, forteller at det gjennomsnittlig er 25.000 besøkende daglig på Bryggen.

OVERTURISME: Direktør for Stiftelsen Bryggen forteller at turistene sliter ned verdensarvstedet. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det er en aktivitet på Bryggen som er større enn den kan klare. Køer, støy og boss er en del av skyggesidene ved masseturismen. Det sliter på tømmer og gjenstander, og det er dessuten fare for brann. Vi ser også at passasjedekkene bør byttes ut snart., sier Øyen.

Jørgensen etterspør en analyse for å finne ut hvor smerteterskelen ligger for Bryggen.

– Blant annet er jeg interessert i å se hvor mange dager antall turister når 40.000. Hvis det er snakk om fire-fem eller seks dager i løpet av en hel sesong, blir det feil å snakke om overturisme på Bryggen. Til sammenligning er det tilnærmet tomt i åtte måneder fra oktober til april, sier Jørgensen.

Øyen mener det bør være et tak på antall besøkende i løpet av en dag på 8-10.000.

– Når vi kommer opp i 40.000 besøkende, er det altfor mange mennesker. Det påvirker naturligvis også turistene i form av mye trengsel og støy.