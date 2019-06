Søndag 30. juni gjenåpner hyttetunet Breidablik i Kvam i Hardanger. Tunet ligger unikt plassert rundt en liten dam, nesten 1200 meter over havet.

Tunet består av tre hytter, to av dem er nå helt nye. De nye hyttene består av noe treverk og veldig mye stein.

Turistforeningen fikk mye oppmerksomhet da det i fjor ble kjent at de kjøpte hyttetunet fra Bjarne Huse (81) og konen hans Anne Marit. De hadde bygget hyttetunet opp gjennom mer enn 40 år.

Men da DNT overtok ble store deler av tunet revet.

Mange protester

På grunn av senkingsskader og råte i reisverket besluttet DNT nemlig å gjøre store endringer på den populære turplassen.

Rivingen skjedde ikke uten protester.

– Det var ikke med lett hjerte vi gjorde dette. Men fortsatt har vi gamlehytten, tunet og dammen. Stemningen her oppe er ivaretatt, sier leder Helene Ødven.

Ingmar Ølmheim i Kvam turlag er enig.

– Uansett hvor mye vi har rotet og tuklet her oppe, så er dette fortsatt den plassen Bjarne og Anne Marit fant og skapte.

– Dersom du sitter i den nye hytten og ser ut på tunet så er alt som før. Ingen ting er endret på, legger Ølmheim til.

Tror på ny fremtid for livsverket

Byggeren av Breidablik, Bjarne Huse, sier at hyttetunet når går inn i en ny epoke. Han skal selv opp for å overvære gjenåpningen.

81-åringen gleder seg til å se hvordan det har blitt.

– De har satset veldig mye. Jeg tror veldig mange kommer til å like seg og at Breidablik nå kommer til å bli brukt mer enn noen gang, sier Huse.

Funksjonell

Ødven sier hovedhytten nå er funksjonell og vil på en bra måte kunne drives på dugnad i mange tiår fremover.

– Jeg husker første gang jeg var her oppe sammen med Bjarne. Da sa han at vi nok skulle hatt litt mer plass til overnatting. Han hadde lyst til at flere skulle få muligheten til på denne måten å være tett på naturen. Den muligheten har vi nå.

Hytten nås fra Fitjadalen i Kvam. Man kan også gå fra Hamlagrø i Voss kommune eller fra Vending mellom Bergsdalen og Kvamskogen.

– Jeg synes det er godt at unge og folk i alle aldrer kommer seg ut og til fjells. Det gleder meg om folk vil bruke Breidablik, avslutter Bjarne Huse.