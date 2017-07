På Tysnes i Hordaland er turistsesongen godt i gang. Pensjonist Kåre Haugland er glad for at øyen hans er populær, men frykter ulykker på de smale veiene. Etter en nestenulykke kontaktet han lokalavisen Tysnes for å få ut frustrasjonen:

– Det er svært mange fastboende som irriterer seg over at turistene ikke kan rygge.

Ikke plass til å passere

Veiene på Tysnes er smale og dårlige, slik det er mange steder på Vestlandet. Men ferierende ser ut til å slite ekstra med overgangen fra veiskulder og gul stripe.

– Når vi treffer folk på veiene her i kommunen, ferierende eller turister, så stopper de i veikanten slik at bilene kan passere hverandre. Men det ser ut til at de helt glemmer at veibredden ikke er tilstrekkelig til to biler, sier Kåre Haugland.

SMALE VEIER PÅ TYSNES: Noen ganger er det kjekt med lite trafikk. Verre er det når bobiler og proppfulle stasjonsvogner skal kjempe om asfalten. Foto: Kåre Haugland / NRK

Da er det rygging som er stikkordet.

– Den som har kortest strekning til et forbikjøringssted må rygge. Så enkelt er det. Men kanskje vil de ikke rygge, undrer en engasjert Haugland.

Nekter å være dommer

Lorentz Lunde er lensmann på Tysnes. Han ønsker ikke å være dommer over hvem som mestrer ferdigheten med å rygge og hvem som ikke gjør det:

– Jeg vet jo at folk her i kommunen jevnt over er flinke. Samtidig er det nok slik at de fastboende kjører litt saktere i sommermånedene. Årsaken er at det er større muligheter for å treffe på bilister som rett og slett ikke er i stand til å takle det å kjøre på smale veier.

LENSMANN: Lorentz Lunde bekrefter at fastboende på Tysnes er habile sjåfører også med giret i revers. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Hett tema

På gaten i kommunesenteret Våge er det også mange som irriterer seg over feriegjester med manglende kjøreferdigheter. Her er noen av kommentarene NRK fikk på en kort spørrerunde:

– Det har irritert meg mer enn en gang at de besøkende ikke kan rygge. Det verste er at de også kjører så langt frem at det ikke lenger er mulig å passere dem.

MØTENDE TRAFIKK: Bildet er hentet fra riksvei 13 gjennom Hardanger, hvor det oppstår store sommer i sommermånedene. Problemet eksisterer til gagns også på Tysnes, ifølge Haugland. Foto: Kristine Odden-Strand

– Det er klart at for dem som er vant til å kjøre på brede, fine veier, så er det et problem å komme hit. Dessuten mangler de lokalkunnskap over hvor det er mulig for bilene å passere hverandre, fastslår en kvinne NRK snakker med i kommunesenteret.

– Jeg tror det hele dreier seg om motvilje. De må jo til tider rygge også i byene de kommer fra.

– Er du selv flink til å rygge?

– Ikke med den bilen jeg har nå. Men må jeg så må jeg. Ellers bli vi jo stående der, sier en oppgitt innbygger på Tysnes.

– Nyt naturen

Mannen som har startet debatten, Kåre Haugland, har også et annet spørsmål på hjertet:

– Hvorfor må de ferierende kjøre så fort? Ta det med ro. Nyt den vakre naturen vår, er hans klare oppfordring.