Turister hentet ut med lekter fra innesperret bygd

Det var på ettermiddagen torsdag 28. juni et steinras sørget for at bygden Åkra i Kvinnherad ble isolert fra omverdenen.

På grunn av en del utfordringer med ryddingen og sikringsarbeidet skal Statens vegvesen gjennomføre en ny kontroll på torsdag. Da har Åkra vært isolert i en uke.

– Vi har hatt noen utfordringer med en stor blokk som sperrer veibanen. Nå har vi konkludert med at vi skal bolte den fast istedenfor å ta den ned. Da slipper vi at det kommer mer stein, sier byggeleder i Statens vegvesen, Åsmund A. Sekse.

Mandag kveld arrangerte kommunen det slik at flere av de innesperrede turistene ble hentet ut fra bygden med lekter.

– Det er i alt ni personbiler som har blitt hentet ut i kveld, sier Geir Inge Vågen, turistvert i Åkra.

HENTET UT MED LEKTER: Flere av turistene som har vært innesperret har vært svært frustrerte over situasjonen, sier turistvert Geir Inge Vågen. Ni personbiler ble hentet ut med lekter mandag kveld. Foto: Geir Inge Vågen

– Blir ekstremt tungvint

Vågen forteller at dette er satt i gang fordi flere av turistene som har vært innesperret har vært frustrerte. Selv er han oppgitt over at Vegvesenet ikke har fått til et alternativ tidligere.

– Turistene har tatt seg turen til dette raset hver dag, og det har ikke skjedd noen ting. Dette har frustrert dem, og de har ikke forstått hva som skjer. Det har ikke vi heller, sier Vågen.

STEINRAS: Slik ser den eneste veien ut av Åkra ut etter steinraset sist torsdag. Foto: Lars Emil Berge

En av dem som merker isolasjonen er Lars Erik Berge, han er bonde i Åkra og sier det å komme seg rundt er blitt ekstremt tungvint.

– Da vi kom fra Bergen på lørdag så måtte vi kjøre til raset og ta sekker og kofferter i hendene og gå en gammel postvei gjennom skogen. Så måtte moren min komme og hente oss med bil, sier Berge.

MÅTTE TA BEINA FATT: Det er ikke bare Lars Erik Berge som måtte ta kofferten og ta skogsveien ut av Åkra. Foto: Ragna Håland

Raset har også gjort det å være bonde vanskeligere enn vanlig.

– Flere har måttet slå ut melken fra kuene og det begynner å bli lite kraftfor. Da går produksjonen kraftig ned. Går vi tom for diesel får vi heller ikke brukt traktorene. Da blir det veldig tungvint, sier Berge.

Jobber for å sikre bygden

Fungerende ordfører i Kvinnherad, Hans Inge Myrvold, sier kommunen jobber med å gjøre forholdene i Åkra så gode som mulig. Han var en av pådriverne for å få folk fraktet ut med lekter mandag kveld.

– Vi jobber med at livet i Åkra skal gå som normalt. I dag har vi sikret at matbutikkene får mat og andre forsyninger. Vi har også satt opp kystbåt med fast rutetid til og med torsdag morgen, sier Myrvold.

Når det gjelder gjenåpning av veien står sikkerheten i høysetet, sier han.

– Det er bare å krysse fingrene for at veien åpner torsdag, men sikkerheten er det viktigste. Vi er avhengige av at det arbeidet som blir gjort er kvalitetsarbeid, slik at vi unngår flere ras i fremtiden.