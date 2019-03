Turist treng hjelp på Ulriken

Ein turist kjem seg ikkje ned frå Ulriken i Bergen. Mannen ringde politiet i går kveld og sa at han sleit med å gå ned. Då hadde han vore på toppen sidan klokka 12. Avtalen var at han skulle prøva, og ringa opp att om han trong hjelp. I staden fann mannen ly i kjellaren på restuaranten og ringde politiet litt over kl. 05 i dag. – Han har vore der oppe nokså lenge. Det er mildt sagt litt spesielt, seier Dag Olav Sætre i politiet.