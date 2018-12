Turgåar i ferd med å bergast ned

To personer har tatt seg fram til kvinna som stod fast over Bavallen på Voss. Dei har kontroll på både kvinne og hund og er på veg nedover med henne. To personar frå Hordaland alpine redninsgruppe går dei i møte. – Alt er ok med kvinna, så det spørs om ho treng legetilsyn, seier Frode Kolltveit i politiet.