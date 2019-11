Tunnelgjenger kan vente seg straff

Mannen som sørga for at vegen mellom Voss og Hardanger var stengd i halvannan time, kan vente seg straff. – Det er alvorleg å ha ei åtferd som gjer at ein tunell vert stengd i halvannan time, seier politioverbetjent Henning Hegbom ved Voss lensmannsdistrikt til avisa Hordaland.