Tunnel på E16 stengt etter alarm

Beitlatunnelen på E16 i Vaksdal er stengt etter at alarmen for et fjernet brannslukkingsapparat i den ene enden av tunnelen har gått. – Vi vet ikke om det er reelt eller en teknisk feil. Det kan for eksempel også hende at boksen brannslukkingsapparatet står i er blitt påkjørt. Brannvesenet kjører ut og sjekker, og tunnelen blir stengt frem til de har vært der, sier trafikkoperatør Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen.