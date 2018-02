Trur ikkje nokon er tekne

Tre lavinehundar har no søkt gjennom store delar av skredet ved Brushytten. – Per no er det ikkje noko som tyder på at nokon er tekne. Vi har stoppa tilførselen av ressursar inn i området, og begynt å tenke på å avslutte. Hundane som er der skal no søke gjennom resten av området, seier operasjonsleiar Lars Geitle i politiet.