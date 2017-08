Truleg ingen regnrekord i Bergen

Bergen må ha 74 millimeter nedbør innan torsdag 31. august for å ta regnrekorden frå sommaren 1964. Sjølv om det kjem bra med regn i dag, er det meldt betre vêr tysdag og onsdag. – Det er ikkje veldig sannsynleg at det kjem over 70 millimeter, meiner meteorolog Martin Granerød.