Truga med kniv på legevakta

Ein politipatrulje vart truga med kniv og utsett for grove trugslar på legevakta i Knarvik i natt. Ei kvinne med kjennskap til politiet vart teken hand om og sit no i arresten. Kvinna hadde gøymt unna ein tapetkniv. – Det var ein ekkel episode. Kvinna har fleire gongar sagt at ho har lyst å ta politiet. Patruljen fekk raskt kontroll, seier operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt. Kvinna vart sikta for ei liknande hending tre gongar i fjor.